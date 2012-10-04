есть сайт на котором программисты 1с могут размещать свои работы for1c.ru есть каталог работ http://for1c.ru/1c/katalog/ нужно привести ее в более читабельный вид по аналогу ...
Устранить проблему на сайте. CMS Drupal
Здравствуйте.
Сегодня столкнулся со следующей проблемой:
после переноса сайта на другую площадку хостинга - пропали некоторые страницы админки, вернее, вместо них выводятся пустые страницы.
Переносил сайт, вроде бы по всем правилам. Файлы, дамп базы, правки в settings.php
Пользовательская часть открывается нормально, никаких ошибок не выводится, контент на месте.
Некоторые страницы админки, например, "содержимое", "оформление", "пользователи", "модули", "справка" - отображаются номрально.
А вот "структура", "конфигурация" и "отчеты" дают пустую страницу.
Что стоит заметить - это не первый сайт, переселяемый с одной площадки на другую (плозадки те же), но раньше подобных проблем не возникало.
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