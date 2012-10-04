Устранить проблему на сайте. CMS Drupal

Здравствуйте.

Сегодня столкнулся со следующей проблемой:

после переноса сайта на другую площадку хостинга - пропали некоторые страницы админки, вернее, вместо них выводятся пустые страницы.

Переносил сайт, вроде бы по всем правилам. Файлы, дамп базы, правки в settings.php

Пользовательская часть открывается нормально, никаких ошибок не выводится, контент на месте.

Некоторые страницы админки, например, "содержимое", "оформление", "пользователи", "модули", "справка" - отображаются номрально.

А вот "структура", "конфигурация" и "отчеты" дают пустую страницу.

Что стоит заметить - это не первый сайт, переселяемый с одной площадки на другую (плозадки те же), но раньше подобных проблем не возникало.