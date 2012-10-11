Специалист по ModX

Добрый день, ищу специалиста по фреймворку modX для постоянного сотрудничества.

-натягивание заранее сверстанных страниц( создание шаблона с удобным редактированием из админки)

-знание всех основных пакетов под modX

-навыки по созданию интернет магазинов и каталогов на данной CMS

-Желательны навыки программирования.

Прошу обращаться индивидуального исполнителя, с командами не работаем. Требуется человек именно в команду для постоянного сотрудничества.

ICQ:438399313

E-mail: [email protected]