Jomla.VM. sh404 - поисковики не видят тег "h1"

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Завершен2 заявки175 просмотров

сайт www.format24.ru

поисковики не видят тэг "h1".

В css всё прописано. Для теста в статьях так же указывался тэг "h1" для ключевой фразы.

В прикреплённых файлах можно увидеть результаты теста seopult-a.

Данная проблема возникла после того, как один человек "поработал" сайтом (к сожалению с ним сейчас на связь не выйти).

CSS
13 лет назад
qrtv
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

webplus
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Уровень профессионализма можно оценить по тому, что решил задачу, с которой не могли справиться несколько человек. Так же предоставил некоторые рекомендации, которые не входили в сумму оплаты. Рекомендую Андрея как специалиста, отвечающего за результат.
Отличный работодатель. четкие задачи, моментальная оплата. мои рекомендации +

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webplus
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад