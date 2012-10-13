Jomla.VM. sh404 - поисковики не видят тег "h1"

сайт www.format24.ru

поисковики не видят тэг "h1".

В css всё прописано. Для теста в статьях так же указывался тэг "h1" для ключевой фразы.

В прикреплённых файлах можно увидеть результаты теста seopult-a.

Данная проблема возникла после того, как один человек "поработал" сайтом (к сожалению с ним сейчас на связь не выйти).