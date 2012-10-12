Нужен постоянный помощник по Джумле

Есть постоянная работа для тех, кто разбирается в Джумле и других движках.

Для долгосрочного сотрудничества нужен человек для помощи в следующих вопросах:

- изменить расположение блоков на сайте

- поставить psd на движок

- сделать форму заказа на сайте

и т.п.

Движки у меня на сайтах чаще всего на Джумле. Если вы знаете другие CMS, то это будет плюсом.

Оплата по проектно. Можно, например, по часам.

Оплата webmoney, ЯД, киви, можно другим способом если вам так удобнее будет.

Размер оплаты согласуем индивидуально. Мне нужна не минимальная цена, а стабильный результат.

Объем работы - в среднем 2 часа в день.

Оплата wmz, wmr, яд, киви на ваш выбор.

Жду от вас в личку или здесь информацию:

1. С какими движками работали.

2. На каком уровне знаете (можете ли поставить инет-магазин, написать/поправить компонент)

3. Есть ли опыт или желание разобраться с незнакомыми движками.

4. Время, когда бываете онлайн.