Доработать сайт на Ucoz Бюджет 2500 руб
Нужен постоянный помощник по Джумле
Есть постоянная работа для тех, кто разбирается в Джумле и других движках.
Для долгосрочного сотрудничества нужен человек для помощи в следующих вопросах:
- изменить расположение блоков на сайте
- поставить psd на движок
- сделать форму заказа на сайте
и т.п.
Движки у меня на сайтах чаще всего на Джумле. Если вы знаете другие CMS, то это будет плюсом.
Оплата по проектно. Можно, например, по часам.
Оплата webmoney, ЯД, киви, можно другим способом если вам так удобнее будет.
Размер оплаты согласуем индивидуально. Мне нужна не минимальная цена, а стабильный результат.
Объем работы - в среднем 2 часа в день.
Оплата wmz, wmr, яд, киви на ваш выбор.
Жду от вас в личку или здесь информацию:
1. С какими движками работали.
2. На каком уровне знаете (можете ли поставить инет-магазин, написать/поправить компонент)
3. Есть ли опыт или желание разобраться с незнакомыми движками.
4. Время, когда бываете онлайн.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Есть проект (портал), запуск альфа-версии в начале ноября. Есть старший программист проекта, делает бек-энд (структуру ИБ, постановку задач). Нужно делать фронт-енд. Работы МНОГО. Без возможности общения голосом в скайпе в рабочее время по МСК ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт zhanauto_kz + Понадобится парочка компонентов, которые усиливают безопасность ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь скайп yakooobinСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Привет всех, Есть модуль, который давным-давно портировали на d7: http://drupal.org/project/uc_custom_price Нужно помочь с настройкой, отладить его работу. Задача: снизить стоимость товара, при покупке более 5 тыс. экземпляров. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть форма на друпал-сайте, содержащая 3 поля: имэйл, имя человека и его сообщение. Нужно проверить все ли корректно "ложится" в базу + сделать так, что бы введенные данные не только "ложились" в базу, но и ...Завершен13 лет назад
Добрый день, ищу специалиста по фреймворку modX для постоянного сотрудничества. -натягивание заранее сверстанных страниц( создание шаблона с удобным редактированием из админки) -знание всех основных пакетов под modX ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Был куплен дизайн на сайте templatemonster #40532. Необходимо настроить CMS чтобы сайт был готов к публикации (чтобы осталось только добавить контент).Завершен13 лет назад
сайт www.format24.ru поисковики не видят тэг "h1". В css всё прописано. Для теста в статьях так же указывался тэг "h1" для ключевой фразы. В прикреплённых файлах можно увидеть результаты теста seopult-a. ...Завершен13 лет назад
1. Необходимо внедрить на сайт, сделанный на вордпресс - платёжные модули: Web money Interkassa Единый кошелек ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Сегодня столкнулся со следующей проблемой: после переноса сайта на другую площадку хостинга - пропали некоторые страницы админки, вернее, вместо них выводятся пустые страницы. Переносил сайт, вроде бы по ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад