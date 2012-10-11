Настройка WordPress: сам сайт и тема

Поставил Wordpress. Купил тему. Но на демонстрации темы она выглядит красиво, а в реальности... Дело в том, что на демо тема как-то хитро настроена. А у меня на сайте - ну, как обычно - в центре один материал, справа сайдбар с виджетами.

Нужен кто-то, кто бы настроил как надо, смог бы потом подключать какие-то модули и/или допиливать по необходимости. Есть куча пожеланий по будущему функционалу.

В аттаче картинка из того, как сайт должен выглядеть.