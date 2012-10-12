Установка ряда плагинов vbulletin 4.2

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На купленный шаблон для форума+cms требуются доработки в виде

Установки ряд плагинов: Сказать спасибо, интеграция поиска от гугла, модуль скрыть текст, Спонсор раздела.

Устранение известных уязвимостей: плагинов vbseo и прочих

Также требуется: Отрисовка логотипа форума и шапки

13 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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