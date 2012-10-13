Наладить небольшой сайт на Drupal

Есть качественно сверстанный макет, в нем проделаны все страницы.

Надо сделать из этого шаблон и навесить на Друпал.

А затем настроить всю структуру сайта.

Сайт будет состоять из 5-7 страниц + каталог доступный только зарегистрированным пользователям.

Соответственно нужна регистрация.

Каталог просто представляет продукцию (не интернет-магазин, корзины не надо, поиска не надо, фильтров не надо).

В каталоге несколько категорий, в каждой несколько товаров, страница Подробнее.

Нужна возможность без особой подготовки в ходе обслуживания сайта:

-менять цены на товары .

-писать новости, пресс-релизы без наворотов

Так же должна присутствовать обратная связь на емейл.

Во вторник (16 октября) нужно сдать проект.

Стоимость 5000р. Торг возможен.