Наладить небольшой сайт на Drupal

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки148 просмотров

Есть качественно сверстанный макет, в нем проделаны все страницы.

Надо сделать из этого шаблон и навесить на Друпал.

А затем настроить всю структуру сайта.

Сайт будет состоять из 5-7 страниц + каталог доступный только зарегистрированным пользователям.

Соответственно нужна регистрация.

Каталог просто представляет продукцию (не интернет-магазин, корзины не надо, поиска не надо, фильтров не надо).

В каталоге несколько категорий, в каждой несколько товаров, страница Подробнее.

Нужна возможность без особой подготовки в ходе обслуживания сайта:

-менять цены на товары .

-писать новости, пресс-релизы без наворотов

Так же должна присутствовать обратная связь на емейл.

Во вторник (16 октября) нужно сдать проект.

Стоимость 5000р. Торг возможен.

Drupal
13 лет назад
catkit
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров