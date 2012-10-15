Всем привет. Срочно нужна помощь хорошо знающего изнутри Drupal человека. Знание PHP также обязательно. Есть сайт работающий с большой базой карточек предложений по туризму. Нужно провести ряд работ над этим всем. Есть, по крайней мере для меня, очень ...