Всем привет. Срочно нужна помощь хорошо знающего изнутри Drupal человека. Знание PHP также обязательно. Есть сайт работающий с большой базой карточек предложений по туризму. Нужно провести ряд работ над этим всем. Есть, по крайней мере для меня, очень ...
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- $500Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
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Задание по расчету автостраховки в онлайне. Конкретно расчету ОСАГО, так как сервис по расчету КАСКО уже есть и работает. Есть Excel калькулятор расчета стоимости ОСАГО. Есть входящие данные HTML формы, достаточные для расчета. Есть установленная форма вывода результата. Есть примеры ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Есть качественно сверстанный макет, в нем проделаны все страницы. Надо сделать из этого шаблон и навесить на Друпал. А затем настроить всю структуру сайта. Сайт будет состоять из 5-7 страниц + каталог доступный только зарегистрированным пользователям. Соответственно нужна ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад