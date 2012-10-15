catkit

Дмитрий Лебедев catkit

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб-студия КэтКит

  • Модернизация сайта на Drupal

    $500

    Всем привет. Срочно нужна помощь хорошо знающего изнутри Drupal человека. Знание PHP также обязательно. Есть сайт работающий с большой базой карточек предложений по туризму. Нужно провести ряд работ над этим всем. Есть, по крайней мере для меня, очень ...

    PHPDrupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт из Excel переварить на PHP по шаблону

    $60

    Задание по расчету автостраховки в онлайне. Конкретно расчету ОСАГО, так как сервис по расчету КАСКО уже есть и работает. Есть Excel калькулятор расчета стоимости ОСАГО. Есть входящие данные HTML формы, достаточные для расчета. Есть установленная форма вывода результата. Есть примеры ...

    PHPHTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наладить небольшой сайт на Drupal

    $250

    Есть качественно сверстанный макет, в нем проделаны все страницы. Надо сделать из этого шаблон и навесить на Друпал. А затем настроить всю структуру сайта. Сайт будет состоять из 5-7 страниц + каталог доступный только зарегистрированным пользователям. Соответственно нужна ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад