Доработать сайт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок226 просмотров

1. Внести ряд небольших правок в стуктуру сайта (ccskre ghtljcnfdk. bcgjkybnt.)

2. rubistroy.ru

тут разместить банер и заменить картинку в шапке, это несложно

3. master96.com

Добавиь сюда несколько материалов

4.ст-96.рф

сюда внести несколько материалов

Нужны минимальные навыки java

кто сможет cегодня?

Java
13 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров