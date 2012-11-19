Доработать форму отзывов для WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки161 просмотр

Необходимо доработать форму отзывов для вордпресс. Сейчас форма с отзывами открывается в попапе - сверху отображается форма для отзыва, а ниже сами отзывы (скрин now.png).

Нужно сделать так, чтобы когда попап открывается, то должны быть видны уже оставленные отзывы и кнопка для добавления отзыва - Write a Review. Если нажать на кнопку Write a Review, тогда должна открываться форма для добавления отзыва.

Также на одной странице должно быть по 10 отзывов с прокруткой. Если отзывов больше, тогда должна быть постраничная разбивка.

Как должен выглядеть попап:

1 - если нажали на кнопку Write a Review - скрин write.jpg

2 - если залогинен и открыт попап - скрин read.jpg

WordPress
13 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

tim-viktorov
Тимофей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Тимофей работает быстро, дело свое знает. Рекомендую.
приятно было работать с Еленой. Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

tim-viktorov
Тимофей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад