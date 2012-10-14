Для готового работающего интернет магазина по продаже мотоэкипировки и мотоаксессуров на постоянной основе!!! требуется человек для осуществления его доработок и изменений, участие в других интернет-проектах компании. Обязательны знания и опыт ...
Адаптация верстки под ДЛЕ
Здравствуйте
Есть необходимость сделать адаптацию готовой верстки под ДЛЕ. К сожалению пока показать не могу макет, так как в процесе утверждения бюджета с заказчиком. Но это будет не сложный сайт-визитка. Я предоставляю готовую верстку, а вы адаптируете под ДЛЕ и настраиваете на работающем сайте. Кроме того нужно будет обновить ДЛЕ до последней версии и обновить модуль оплаты.
В ответе укажите пожалуйста:
- стомость ваших услуг для простых сайтов-визиток (от и до)
- предполагаемые сроки
- насколько большой у вас опыт работы с ДЛЕ.
Спасибо
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