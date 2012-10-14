Адаптация верстки под ДЛЕ

Здравствуйте

Есть необходимость сделать адаптацию готовой верстки под ДЛЕ. К сожалению пока показать не могу макет, так как в процесе утверждения бюджета с заказчиком. Но это будет не сложный сайт-визитка. Я предоставляю готовую верстку, а вы адаптируете под ДЛЕ и настраиваете на работающем сайте. Кроме того нужно будет обновить ДЛЕ до последней версии и обновить модуль оплаты.

В ответе укажите пожалуйста:

- стомость ваших услуг для простых сайтов-визиток (от и до)

- предполагаемые сроки

- насколько большой у вас опыт работы с ДЛЕ.

Спасибо