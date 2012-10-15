Для готового работающего интернет магазина по продаже мотоэкипировки и мотоаксессуров на постоянной основе!!! требуется человек для осуществления его доработок и изменений, участие в других интернет-проектах компании. Обязательны знания и опыт ...
Требуется специалист WordPress
Имеется интересный и перспективный проект, который на данный момент нуждается в доработках (их немного). В основном все доработки будут производиться в коде, поэтому нужны небольшие знания php. В дальнейшем уже будем что-то добавлять, что-то улучшать и редактировать.
В качестве вознаграждения - будет ежемесячная премия.
Более детально:
Skype: arsamov
ICQ: 567-821-729
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