Требуется специалист WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки137 просмотров

Имеется интересный и перспективный проект, который на данный момент нуждается в доработках (их немного). В основном все доработки будут производиться в коде, поэтому нужны небольшие знания php. В дальнейшем уже будем что-то добавлять, что-то улучшать и редактировать.

В качестве вознаграждения - будет ежемесячная премия.

Более детально:

Skype: arsamov

ICQ: 567-821-729

PHPWordPress
13 лет назад
Arsamov
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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