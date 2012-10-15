Требуется специалист WordPress

Имеется интересный и перспективный проект, который на данный момент нуждается в доработках (их немного). В основном все доработки будут производиться в коде, поэтому нужны небольшие знания php. В дальнейшем уже будем что-то добавлять, что-то улучшать и редактировать.

В качестве вознаграждения - будет ежемесячная премия.

Более детально:

Skype: arsamov

ICQ: 567-821-729