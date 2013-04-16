Ищем 1С Битрикс программиста/администратора

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки183 просмотра

Для готового работающего интернет магазина по продаже мотоэкипировки и мотоаксессуров на постоянной основе!!!

требуется человек для осуществления его доработок и изменений, участие в других интернет-проектах компании.

Обязательны знания и опыт в:

- фильтрации продукции (сложная фильтрация - индивидуальная для каждого типа продукции)

- всех встроенных блоков и модулей Bitrix, при необходимости написание новых модулей

- интеграции товаров из 1С

- дополнительные знание других CMS приветствуются

Желание работать и инициативность обязательны.

Человек желательно из Украины.

Оплата работ по договоренности. График свободный.

12 лет назад
Archangel13
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров