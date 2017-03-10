Загрузка документов

$100
1С-программированиеЗакрыт3 заявки205 просмотров
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На основании акта сверки создать для контрагента документы поступление товаров и услуг и счета-фактуры полученные с внесением даты и номера входящего документа. При этом необходимо проверить чтобы пара "дата+номер входящего документа были уникальными"

1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)

"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.17.4)

10 лет назад
DrBrown
Марат 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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