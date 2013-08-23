Импорт xml данных в 1с 7.7 предприятие

1С-программированиеЗакрыт1 заявка358 просмотров
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Необходимо объяснить моменты импорта, показать структуру документа xml для него и.т.д

На выходе у меня должно получиться испортировать счет и счет-фактуру в 1с: предприятие 7.7

10 лет назад
Avtuhov
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад