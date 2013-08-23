Импорт xml данных в 1с 7.7 предприятие

Здравствуйте всем. Есть задача сделать так чтобы любой удаленный пользователь смог зайти в 1С в любом месте. Т.е. у нас бухгалтера частенько в разъездах. VPN-канал сразу отпадает. Как вы сможете решить этот вопрос в какой ...