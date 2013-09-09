Интеграция 1с и asterisk

1С-программированиеЗакрыт3 заявки271 просмотр
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Нужно сделать интеграцию 1с 8.2 с asterisk. Поставить GRM систему. При поступившем звонке открывать карточку контрагента, звонить с панели телефонии 1с. Определять номер звонещего. 1С должна уметь переадресовать звонок. Прослушать записи разговоров с панели 1с. Посмотреть список звонков за день. (Создать реестр звонков). У кого есть опыт подобной работы?

9 лет назад
tymkivmyroslav
Мирослав 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад