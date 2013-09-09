Интеграция 1с и asterisk

Нужно сделать интеграцию 1с 8.2 с asterisk. Поставить GRM систему. При поступившем звонке открывать карточку контрагента, звонить с панели телефонии 1с. Определять номер звонещего. 1С должна уметь переадресовать звонок. Прослушать записи разговоров с панели 1с. Посмотреть список звонков за день. (Создать реестр звонков). У кого есть опыт подобной работы?