Интеграция 1с и asterisk

Необходимо объединить 1С СRM 8 с действующей IP АТС астериск.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать интеграцию 1с 8.2 с asterisk. Поставить GRM систему. При поступившем звонке открывать карточку контрагента, звонить с панели телефонии 1с. Определять номер звонещего. 1С должна уметь переадресовать звонок. Прослушать записи разговоров с панели 1с. Посмотреть список звонков за день. (Создать реестр звонков). У кого есть опыт подобной работы?
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