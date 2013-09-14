Требуется доработка Розницы 2.0 с уточнённой настройкой обмена данными с WebAsyst 3.06.

Основные предварительные требования по доработке:

- возможность работы Розницы без кассы ККМ в РМК (организация вообще не использует ККМ)

- дополнительная настройка интерфейса РМК

- ведение базы данных клиентов с использованием штрих-кодовых карт, номеров счетов (пополнение счетов, списание средств, изменение данных и т.д. и т.п.)

- возможность массового автоматического изменения остатков средств на счетах клиентов в зависимости от формулы расчёта

- создание нескольких печатных форм (регистрационная анкета, квитанция, ценник)

- реализация E-mail рассылки, SMS рассылки

Есть некоторое количество мелких и не очень доработок и настроек как работы программы так и интерфейса.

Желателен специалист с опытом работы в WebAsyst