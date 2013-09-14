Модуль обмена конфигураций 1с8 КА и Розница

На основании акта сверки создать для контрагента документы поступление товаров и услуг и счета-фактуры полученные с внесением даты и номера входящего документа. При этом необходимо проверить чтобы пара "дата+номер входящего документа были уникальными" 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) "Управление ...