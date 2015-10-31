Дооформить страничку в конструкторе сайтов.

Нужен шаблон-открытка. [url=http://award.auto-times.ru/awards/golden-key/nomination/22/]http://award.auto-times.ru/awards/golden-key/nomination/22/[/url] Требуется сделать шаблон красивого письма с фотографиями этого конкурса и т.д. и с просьбой о голосовании за av-tool. Оплата про факту, отзыв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!
Необходимо в конструкторе сайтов, доделать оформление лэндинга. Вся информация уже внесена, нужно только доделать шрифты, фоны, возможно добавить какие-то фото. Все сделать в одном стиле на основе уже оформленных первых 4-ех блоков (тольлко чуть-чуть их подкорректировать, сделать более лаконичными). Сам конструктор предельно прост и интуитивно понятен.
Оплата Яндекс.Деньги
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