Шаблон для e-mail рассылки клиентам

размер: 736 x Flexible формат : PSD файл включает в себя список мобильных приложений для города : - Название ,сверху :Лучший Android Apps для города - весна 2016 - Список приложений организовано по категориям - У каждой категории должно быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен шаблон-открытка.
http://award.auto-times.ru/awards/golden-key/nomination/22/
Требуется сделать шаблон красивого письма с фотографиями этого конкурса и т.д. и с просьбой о голосовании за av-tool.
Оплата про факту, отзыв.
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