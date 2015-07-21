Требуется нарисовать современный дизайн

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок240 просмотров
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ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ, У КОГО ЕСТЬ ВРЕМЯ И УМЕЕТ БЫСТРО ДЕЛАТЬ! 

ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ДЛЯ САЙТА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬНО УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ КОЛЛАЖИ, НАКЛАДЫВАТЬ ЭФФЕКТЫ, ОБРАБАТЫВАТЬ ФОТО ЛЮДЕЙ.

За более подробным ТЗ обращаться в личку (Требуется сделать главную страницу + 10 дополнительных страниц). 

ВЫПОЛНЕНИЕ 60% ЗАДАНИЯ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА. 

8 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$600
7 дней
Добрый день! Выбрал Александра, понравились его работы. Действительно талантливый дизайнер, может очень красиво рисовать сайты...НО работа у него не организована, сроки не соблюдает и ни в коем случае на работайте с НИМ по предоплате, иначе ввяжитесь в очень долгую волокиту, что потом будите ждать вечность (наверное недели 3-4) работы по своему проекту. Со мной 1 ноября сделал предоплату 100$, потом он пропал до 6 ноября где-то (я ему звонил на телефон, нашел его вконтакте)...Вышел на связь к пятнице (в субботу сдавать весь проект из 15 страниц), в итоге завершил 1 страницу в понедельник кое-как и все после этого только кормежка завтраками, секундами, сейчас пришлет - до сих пор! Может не отвечать, пропасть и ничего не сделать, как в моей ситуации! Александр пообещал вернуть предоплату, но к сожалению не судьба видно...Вот ссылки на целые группы и статьи про него. http://dishots.com/topics/show?id=261 https://vk.com/topic-74137962_32651667 Решайте сами!
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