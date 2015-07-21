Дизайн сайта

$70
Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок290 просмотров
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Добрый вечер!Нужен дизайн сайта для дизайнера одежды. Главная и внутренние страницы. Дизайн минималистический в белых тонах.

Называйте ваши цены и сроки выполнения работы.

Работаем по такоой схеме: высылаем ТЗ понравившемуся кандидату, ждем первый экран от вас, если все нравится, получаете предоплату и продолжаем работать.

Дизайн сайта
8 лет назад
Ivashinenko
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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