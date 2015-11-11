Необходимо провести редизайн сайта (только дизайн работы главной страницы)Расположение элементов должно остаться на своих местах, стилистику воды и лого нужно оставить/обыграть, так же нужно подумать о размещении контактных данных в шапке сайта.
Разработать дизайн для главной страницы корпоративного сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн для главной страницы корпоративного сайта. Техническое задание на создание дизайна и прототип сайта прилагаются. Ссылка на скачивание прототипа:
https://drive.google.com/folderview?id=0B38eDKeKmL1YRDVycE5lWW1jemc&usp=sharing
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