Разработать дизайн для главной страницы корпоративного сайта.

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки121 просмотр
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Разработать дизайн для главной страницы корпоративного сайта.  Техническое задание на создание дизайна и прототип сайта прилагаются. Ссылка на скачивание прототипа:

https://drive.google.com/folderview?id=0B38eDKeKmL1YRDVycE5lWW1jemc&usp=sharing

8 лет назад
voldemarka123
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$91
2 дня
Ответственный, требовательный к своей работе исполнитель. Работает до полного утверждения проекта с заказчиком. Качественно и грамотно выполняет свои задачи. Рекомендую к сотрудничеству!
Плодотворно сотрудничали, тех.задание предоставили с прототипом, было всё понятно. Оплата по сбс. Всё понравилось. Рекомендую к сотрудничеству!
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