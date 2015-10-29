Легкий редизайн сайта

Добрый вечер. Нужна настройка шаблона корзины в интернет магазине военторг-сити.рф А именно 1) В корзине надо убрать Контактная информация и Выберите способ оплаты: Что бы покупатели сразу переходили к выбору способа доставки. 2) И подключить функцию купить за один ...