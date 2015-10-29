Добрый вечер.

Нужна настройка шаблона корзины в интернет магазине военторг-сити.рф

А именно

1) В корзине надо убрать Контактная информация и Выберите способ оплаты:

Что бы покупатели сразу переходили к выбору способа доставки.

2) И подключить функцию купить за один клик.....что бы на нажатии на нее клиент мог только написать свой тел.для связи.

Движок Амиро смс.

Хотелось бы узнать о возможности этого и стоимости.

Заранее спасибо.

И надеюсь на дальнейшее сотрудничество.