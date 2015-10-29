Требутся дизайн института

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Здравствуйте, нужно в короткие сроки нарисовать дизайн для института, что хочу видеть знаю, есть примеры того как не хочу видеть.
Нужна главная страница, страница каталога, и страница карточки каталога.
Сотрудничал с несколькими фрилансерами, но не получается прийти к согласию.
Прошу специалистов. которые сами не могут рисовать и ждут, что я, как заказчик буду их корректировать на каждом шаге и 25 раз смотреть недоделанный вариант, не беспокоится.
Дизайнер должен показывать.
Предоплату не плачу, утверждаем главную страницу выплачиваю 50 процентов, утверждаем остальные страницы еще 50. Все вопросы и портфолио пишите в личку.
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