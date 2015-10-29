Добрый день! Нужен человек, который сможет обновить сайт [url=http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkibit.edu.ua%2F&h=KAQFogj8XAQE1fKo_Oqt97KUucaRebe6Y7Q66PtdPqyGFHg&enc=AZMbG0Z_pffRdXAr6jm9rEphy5gRWYsT6hqUmnuhSvhNq7F2VVuAgq31_GQpHJsWMsWhXReERdqz5xqFiaOzBqYW_BPSiu2XVgaRPVfgZtIfspiLfuZ1Mqq8kPlepMGPMKwin3860DxSZbiAKHm9P-eJB-TgLdeTyCSl422XnWfYuqwhi5XnSrIHu6mtFSNn1l4&s=1]http://kibit.edu.ua/[/url]. В первую очередь нужно обновить дизайн (можно использовать тему хорошую) в соответствии с мокапами заказчика. Также нужно немного изменить функционал. Сайт на php. Бюджет небольшой, подводить и исчезать ...
Необходимо нарисовать дизайн первой страницы многостраничного сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ориентир качества и стиля http://www.tk-mirperevozok.ru/
Пожелания по цветам:Основной цвет: сине-голубойДополнительный: Желтый, оранжевый.
Понравившиеся примеры:http://www.tk-mirperevozok.ru/ - шапкаhttp://www.spb-pereezd.ru/info/flatroom/ - интересные иконки "Чем мы можем вам помочь.". Можно использовать их жеИконки "наши преимущества" как у http://gruzworld.ru/ "Работать с «GruzWorld» ВЫГОДНО и УДОБНО"Акции и скидки как у http://www.gazelkin.ru/
Содержание футера:- 3 соц иконки (ВК ФБ и ТВитер)- Адрес- Счетчик LI- Копирайты
Содержание сайдбара:- Навигация по услугам- Небольшой баннер с тематическим изображением и текстом "Грузовые перевозки"- Кнопки для страниц акции и прайсы
Сроки 3-4 календарных дня Бюджет – 6500 руб Оплата – 50/50% через ЯД От вас – 2-3 примера дизайна в этот бюджет, желательно в требуемой стилистике. В дальнейшем возможна тесная работа.
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