Необходимо нарисовать дизайн первой страницы многостраничного сайта

Ориентир качества и стиля http://www.tk-mirperevozok.ru/

Пожелания по цветам:Основной цвет: сине-голубойДополнительный: Желтый, оранжевый.

Понравившиеся примеры:http://www.tk-mirperevozok.ru/ - шапкаhttp://www.spb-pereezd.ru/info/flatroom/ - интересные иконки "Чем мы можем вам помочь.". Можно использовать их жеИконки "наши преимущества" как у http://gruzworld.ru/ "Работать с «GruzWorld» ВЫГОДНО и УДОБНО"Акции и скидки как у http://www.gazelkin.ru/

Содержание футера:- 3 соц иконки (ВК ФБ и ТВитер)- Адрес- Счетчик LI- Копирайты

Содержание сайдбара:- Навигация по услугам- Небольшой баннер с тематическим изображением и текстом "Грузовые перевозки"- Кнопки для страниц акции и прайсы

Сроки 3-4 календарных дня Бюджет – 6500 руб Оплата – 50/50% через ЯД От вас – 2-3 примера дизайна в этот бюджет, желательно в требуемой стилистике. В дальнейшем возможна тесная работа.