Дизайн для сайта рулетки csgo

При заказе долго медлил, выбирая исполнителя, мне был нужен качественный дизайн за не большую цену. Тематика была не популярной, но мне хотелось найти человека, имевшего опыт работы с такими сайтами. Однако выбор пал на Татьяну, о чем я ни разу не пожалел. Дизайн превзошел все ожидания, были учтены все мои пожелания и правки. Буду работать с Татьяной еще и вам советую тоже, как качественного дизайнера.