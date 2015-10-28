Дизайн афиши-сайта, для мероприятия, с красивой анкетой.

Вот есть сайт - http://intermonte.org/ Нужно иначе оформить часть страницы, которая начинается с заголовка "О компании ИнтерМонте" и все ниже. Плюс подвал. Сейчас это - переделанный шаблон, вот нужно переделать. Нужно переделать только это, боковое меню (сайдбар) и ...