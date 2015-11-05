Дизайн сайта кафе

Здравствуйте,

Надо сделать дизайн сайта для кафе. Выход, конечно, в PSD. Укажите сроки и цену. Очень желательно, чтобы прямо в заявке указали SKYPE.

Если делали уже дизайн для кафе, ресторанов, укажите прямую ссылку в портфолио или на адрес самого сайта.

Спасибо.