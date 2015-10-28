Нужно нарисовать дизайн письма. Оплата 200р + отличный положительный отзыв! Ссылка на наброски структуры – https://moqups.com/[email protected]/ZVzMNOgR/p:aa99b5c62 (3я страница!!! Другие две уже сделаны)
Предложить идеи, разработать и выполнить новый дизайн для сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предложить идеи для незначительного передизайна сайта сельхоз направления.
В основе должны лежать сайты:
Разработать и выполнить новый дизайн для сайта по тематике: фронтальные погрузчики (прототип вышлю после выбора исполнителя)
Главное требование: тип сайта должен остаться неизменным. Требования к переверстке сайта должны быть незначительными или отсутствовать.
Срок исполнения: 7 рабочих дней.
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