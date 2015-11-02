Кнопки для сайта CSS

$20
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок213 просмотров
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Нужно сделать css кнопки  для опенкарт 2 " Купить", " Купить 1 клик", " В закладки", " В сравнения" и " Корзина".

Выглядеть должно все в одном стиле, эстетично, красиво, использовать красивый шрифт и т.д.

Прошу оставить заявки кто имеет опыт в создании кнопок.

CSS
8 лет назад
scm3m
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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