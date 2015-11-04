Дизайн шапки и логотипа для сайта о кошках

Добрый день! Нужен человек, который сможет обновить сайт [url=http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkibit.edu.ua%2F&h=KAQFogj8XAQE1fKo_Oqt97KUucaRebe6Y7Q66PtdPqyGFHg&enc=AZMbG0Z_pffRdXAr6jm9rEphy5gRWYsT6hqUmnuhSvhNq7F2VVuAgq31_GQpHJsWMsWhXReERdqz5xqFiaOzBqYW_BPSiu2XVgaRPVfgZtIfspiLfuZ1Mqq8kPlepMGPMKwin3860DxSZbiAKHm9P-eJB-TgLdeTyCSl422XnWfYuqwhi5XnSrIHu6mtFSNn1l4&s=1]http://kibit.edu.ua/[/url]. В первую очередь нужно обновить дизайн (можно использовать тему хорошую) в соответствии с мокапами заказчика. Также нужно немного изменить функционал. Сайт на php. Бюджет небольшой, подводить и исчезать ...