Дизайн шапки и логотипа для сайта о кошках

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка211 просмотров
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Здравствуйте! Нужно сделать дизайн шапки и логотипа для сайта о кошках, просьба указывать стоимость и сроки.

8 лет назад
night107
Денис 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ingwer
Инна 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$25
2 дня
Инна, спасибо за красивый логотип и быструю работу!
Очень удобно работать с Денисом. Четко оговаривает свои пожелания к заказу, оплата в срок. Рекомендую.
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