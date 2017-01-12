Дизайн туристического сайта

# 1 — $ 70

Друзья, новых заявок не принимаем. Допиливаем из готовых.

Общее описаниеСайт предназначен для туристов, желающих спланировать свойотдых в Сочи. Представляет собой информационный ресурс с возможностями поиска

объектов по заданным параметрам в категориях «где остановиться», «где поесть»,

«экскурсии», «достопримечательности», поиска туров в Сочи, поиска и покупки

билетов на городские мероприятия.

Техническоезадание на дизайн сайта

Важно: ширина рабочего поля 1366 пикселейПрототип главнойстраницы в прикрепленных файлах. Форма поиска также имеет расширенный вид, он в

отдельном приложенном файле.

Сайты, которые нравятся:

1. http://www.visitphilly.com/- нравится полупрозрачная плашка и размер главного баннера (что большой)

2. http://www.cathedralmountainlodge.com/– хороший оранжевый цвет, квадраты под баннером, сделать круглыми, черная

подложка НЕнравится

3. http://www.momondo.ru+ http://strana.ru(мастер путешествий) – взять идеи для калькулятора туриста

4. http://utahdave.goberealty.com– цвета из логотипа и градиент нравятся, круглешки под баннером хорошие, только

тут их три, а нам больше надо уместить

Предварительный логотип в приложении,возможно он еще будет дорабатываться.

По цвету очень нравится оранжевый с градиентом с сайта http://www.cathedralmountainlodge.com/

Всем участникам заранее огромное спасибо!