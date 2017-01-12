Дизайн туристического сайта

Ищем дизайнера для разработки LP для свадебного бизнеса Обязательные требования: Умение быстро и качественно выполнять задачи Наличие портфолио (крутого)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья, новых заявок не принимаем. Допиливаем из готовых.
Общее описаниеСайт предназначен для туристов, желающих спланировать свойотдых в Сочи. Представляет собой информационный ресурс с возможностями поиска
объектов по заданным параметрам в категориях «где остановиться», «где поесть»,
«экскурсии», «достопримечательности», поиска туров в Сочи, поиска и покупки
билетов на городские мероприятия.
Техническоезадание на дизайн сайта
Важно: ширина рабочего поля 1366 пикселейПрототип главнойстраницы в прикрепленных файлах. Форма поиска также имеет расширенный вид, он в
отдельном приложенном файле.
Сайты, которые нравятся:
1. http://www.visitphilly.com/- нравится полупрозрачная плашка и размер главного баннера (что большой)
2. http://www.cathedralmountainlodge.com/– хороший оранжевый цвет, квадраты под баннером, сделать круглыми, черная
подложка НЕнравится
3. http://www.momondo.ru+ http://strana.ru(мастер путешествий) – взять идеи для калькулятора туриста
4. http://utahdave.goberealty.com– цвета из логотипа и градиент нравятся, круглешки под баннером хорошие, только
тут их три, а нам больше надо уместить
Предварительный логотип в приложении,возможно он еще будет дорабатываться.
По цвету очень нравится оранжевый с градиентом с сайта http://www.cathedralmountainlodge.com/
Всем участникам заранее огромное спасибо!
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