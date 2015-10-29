Доработать дизайн страниц сайта

$25
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок198 просмотров
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Нужно доработать дизайн некоторых страниц сайта (7 шт.)

Прототипы всех страниц есть + комментарии по каждой странице. Нужно с учетом данных пожеланий нарисовать в psd и разместить контент с сайта клиента. Срок разработки 1-2 дня.

Бюджет: 600 грн.

Оставляйте заявки, предоставим прототипы и более подробное задание.

8 лет назад
oznaka
Игорь 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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