Отображение отелей на карте, замена шаблона дизайна. Drupal

Добрый день,

Мы в поисках специалиста который сможет нам заменить старый дизайн на

сайте Reserve-menu.com (drupal) на новый, template, который мы уже купили. Все нюансы будем

согласовывать.

Шаблон для 7, возможно необходимо осуществить миграцию drupal6-> drupal

7, несколько тысяч материалов с полями CCK (группы полей, даты, числа,

текст, изображения, локализация на 2х языках) чуть меньше десятка

самописных модулей, есть шаблон под drupal7 - его надо установить и

выводить материал с views. Разработка карты - отображение отелей на карте, другие мелкие работы.