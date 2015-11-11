[i]Здравствуйте! Ищем исполнителя для создания сайта компании, предоставляющей услуги по проектированию зданий и сооружений и дизайну интерьеров. Нужен яркий, необычный, привлекательный дизайн сайта для дизайнеров интерьера. В идеале - лэндинг с доп. страницами (подробное описание услуг с ...
Необходимо отрисовать дизайн нескольких страниц сайт автозапчастей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Начать надо с перерисовки карточки товара http://b2motor.ru/catalog/akb/6745
В целом карточка товара по дизайну устраивает, НО в ней допущены грубейшие нарушения по функционалу, как показала фокус-группа.
1. Основные претензии к перегруженности и потере фокуса правого
блока - сама возможность купить. Рядом с фотографией Кнопку Купить
(в виде значка корзины) не видно, а это главные навигатор должен
быть, и все "русские" люди видят слово "заказ в 1 клик" и нажимают
на него! А это ограничения по возможности заказать более 1-ой
позиции..поэтому получаем и недовольство клиентов и их растерянность
в дальнейших действиях. Необходимо сфокусировать все внимание на
кнопке купить, можно попробовать кнопку "в корзину", или Купить.
2. «Заказ в 1 клик»: вторичен, он должен выступать как доп функция, возможно перенести на другую строку.
3. Функция "сравнение": на сегодня не полностью реализована, поэтому некоторое время она не будет открыта, поэтому нужно ее
размещать так, чтобы можно было активировать и обратно.
4. Наличие товара: необходимо прорисовать 5 статусов - менее 3-х, более 3-х, более 5, нет в наличии, ожидание 3-5 дней.
Можно не ограничиваться точечками как сейчас. Ждем отображение
каждого статуса, согласно общего дизайна.
5. Подменю "Оплата, доставка и т. п." с всплывающими окнами
отнимают внимание и утяжеляют. Они носят исключительно справочный
характер, нужны, но точно не первостепенны. Этот блок нужно
представить абсолютно ненавящево, не отнимая фокус и не перегружая.
http://www.komus.ru/product/454618/ здесь интересно представлено справа в виде 4-х ярких блоков, не знаю конечно как впишется в наш
дизайн...хотя у нас есть схожие элементы слева. Может менее ярко
если они встанут рядом с Товар в наличии..высвобождая блок цены и
купить...
6. Характеристики и описание сейчас не устраивают с функциональной
точки зрения. Если описание более 5 предложений, а это 80%
наименований оно не умещается, соответственно, отображается не в
полном размере. Нужно решить эту проблему. и Сейчас без вариантов
активно активно одно из окон..тем самым нижние блоки уезжаю вниз...
и некоторые важные моменты клиент может не увидеть...например, текст
с информацией о доставке...По той же ссылке неплохо аналогичные
блоки встали.
7. Красный текст сейчас про минимальные суммы отгрузки снизу...Нам
это нужно в виде предупреждения, баннер 2-х видов:
1. Минимальный заказ для отправки в Регионы России 900 рублей!
2. Бесплатная доставка по Нижнему Новгороду от 2 000 рублей!
8. Предусмотреть 2 блока для вывода товаров: 1 - Аналогичные
товары, 2 - С этим товаром покупают. Но подумать, как это сделать
компактно, а не двумя крупными лентами.
9. Вариант с перечеркнутой ценой сейчас выглядит сжатым,
предусмотреть вариант вывода акционной цены свободнее.
10. Предусмотреть информацию по баллам: там может в виде карты нашей
фирменной и + 65 МЕГА бонусов... (см вложение) там карта..
И вообще визуально..у нас центральный блок с ценой и возможностью
заказа очень ужат...на него нет фокуса, а вот тех характеристики и
товар в наличии наоборот как-будто в воздухе.
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