Необходимо отрисовать дизайн нескольких страниц сайт автозапчастей

Начать надо с перерисовки карточки товара http://b2motor.ru/catalog/akb/6745

В целом карточка товара по дизайну устраивает, НО в ней допущены грубейшие нарушения по функционалу, как показала фокус-группа.

1. Основные претензии к перегруженности и потере фокуса правого

блока - сама возможность купить. Рядом с фотографией Кнопку Купить

(в виде значка корзины) не видно, а это главные навигатор должен

быть, и все "русские" люди видят слово "заказ в 1 клик" и нажимают

на него! А это ограничения по возможности заказать более 1-ой

позиции..поэтому получаем и недовольство клиентов и их растерянность

в дальнейших действиях. Необходимо сфокусировать все внимание на

кнопке купить, можно попробовать кнопку "в корзину", или Купить.

2. «Заказ в 1 клик»: вторичен, он должен выступать как доп функция, возможно перенести на другую строку.

3. Функция "сравнение": на сегодня не полностью реализована, поэтому некоторое время она не будет открыта, поэтому нужно ее

размещать так, чтобы можно было активировать и обратно.

4. Наличие товара: необходимо прорисовать 5 статусов - менее 3-х, более 3-х, более 5, нет в наличии, ожидание 3-5 дней.

Можно не ограничиваться точечками как сейчас. Ждем отображение

каждого статуса, согласно общего дизайна.

5. Подменю "Оплата, доставка и т. п." с всплывающими окнами

отнимают внимание и утяжеляют. Они носят исключительно справочный

характер, нужны, но точно не первостепенны. Этот блок нужно

представить абсолютно ненавящево, не отнимая фокус и не перегружая.

http://www.komus.ru/product/454618/ здесь интересно представлено справа в виде 4-х ярких блоков, не знаю конечно как впишется в наш

дизайн...хотя у нас есть схожие элементы слева. Может менее ярко

если они встанут рядом с Товар в наличии..высвобождая блок цены и

купить...

6. Характеристики и описание сейчас не устраивают с функциональной

точки зрения. Если описание более 5 предложений, а это 80%

наименований оно не умещается, соответственно, отображается не в

полном размере. Нужно решить эту проблему. и Сейчас без вариантов

активно активно одно из окон..тем самым нижние блоки уезжаю вниз...

и некоторые важные моменты клиент может не увидеть...например, текст

с информацией о доставке...По той же ссылке неплохо аналогичные

блоки встали.

7. Красный текст сейчас про минимальные суммы отгрузки снизу...Нам

это нужно в виде предупреждения, баннер 2-х видов:

1. Минимальный заказ для отправки в Регионы России 900 рублей!

2. Бесплатная доставка по Нижнему Новгороду от 2 000 рублей!

8. Предусмотреть 2 блока для вывода товаров: 1 - Аналогичные

товары, 2 - С этим товаром покупают. Но подумать, как это сделать

компактно, а не двумя крупными лентами.

9. Вариант с перечеркнутой ценой сейчас выглядит сжатым,

предусмотреть вариант вывода акционной цены свободнее.

10. Предусмотреть информацию по баллам: там может в виде карты нашей

фирменной и + 65 МЕГА бонусов... (см вложение) там карта..

И вообще визуально..у нас центральный блок с ценой и возможностью

заказа очень ужат...на него нет фокуса, а вот тех характеристики и

товар в наличии наоборот как-будто в воздухе.