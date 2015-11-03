Начать надо с перерисовки карточки товара http://b2motor.ru/catalog/akb/6745 В целом карточка товара по дизайну устраивает, НО в ней допущены грубейшие нарушения по функционалу, как показала фокус-группа. 1. Основные претензии к перегруженности ...
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Требование к фрилансеру:
1.Положительные отзывы
2.Сдача проекта в срок
Подробнее о дизайне напишу лично, тому кто понравится.
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