Необходимо дорисовать ряд страниц к существующему дизайну и сверстать их. Возможна разбивка на дизайн и верстку. ТЗ будет направлено. Оплата только в рублях и только на счет РФ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]Разработать редизайн 2х страниц услуг на сайте компании
Сайт находится в разработке по адресу test.psk-taurus.ru
Cтраницы которым нужно выполнить редизайн:
http://test.psk-taurus.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
и
http://test.psk-taurus.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
Страницы будут реализованы в теме the7. вот демка со всевозможным содержимым: http://the7.dream-demo.com/
Темы,текст, размеров слайдеров - останутся такими же (изменению подлежит фон, иконки)Обязательные требования:Учесть возможности и стандартные средства темы при разработке дизайна.
Содержимое будущих страниц будет на всю ширину экрана (широкоформатного 1900 с копейками)
Дизайн будущих страниц должен учитывать возможности темы, и ее стандартные средства
Формат предоставления результата работы .psd
В дизайне предусмотреть задание для копирайтера.
Дизайн каждой страницы должен быть уникальным.
Срок выполнения не более одного дня.
Если вы прочитали описание и все вас устраивает написать в заявке "когда начинать" - все остальные заявки будут проигнорированы
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