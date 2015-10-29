[table]Разработать редизайн 2х страниц услуг на сайте компании

Сайт находится в разработке по адресу test.psk-taurus.ru

Cтраницы которым нужно выполнить редизайн:

http://test.psk-taurus.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/

и

http://test.psk-taurus.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

Страницы будут реализованы в теме the7. вот демка со всевозможным содержимым: http://the7.dream-demo.com/

Темы,текст, размеров слайдеров - останутся такими же (изменению подлежит фон, иконки)Обязательные требования:Учесть возможности и стандартные средства темы при разработке дизайна.

Содержимое будущих страниц будет на всю ширину экрана (широкоформатного 1900 с копейками)

Дизайн будущих страниц должен учитывать возможности темы, и ее стандартные средства

Формат предоставления результата работы .psd

В дизайне предусмотреть задание для копирайтера.

Дизайн каждой страницы должен быть уникальным.

Срок выполнения не более одного дня.

Если вы прочитали описание и все вас устраивает написать в заявке "когда начинать" - все остальные заявки будут проигнорированы