Дизайн сайта и логотипа (ЧИТАЙТЕ объявление про условие оплаты!)

Требуется опытный дизайнер способный реализовать многостраничный сайт компании.

Сайт серьезный, многостраничный (включая главную, контакты и 404 порядка 9 разделов + конечно будут и подразделы). Дизайн создается под АДАПТИВНУЮ верстку (соответственно макеты нужны будут и под телефоны с планшетами). Очень важно, что бы исполнитель хорошо ориентировался в размерах и имел достаточный опыт в разработке подобных сайтов высокого уровня. Сайт реализуется с применением видеофонов и др. интересных эффектов. Умение их " запланировать" так же будет важным преимуществом для выбора. Ну и конечно же логотип. В портфеле потенциального исполнителя так же хотелось бы увидеть и качественные примеры реализованных лого. Просьба новичкам и тем, кто специализируется на лендингах- не беспокоить.

Откликайтесь пожалуйста только те, кого устраивают условия. Они следующие:

-Пожалуйста, СРАЗУ прикрепляйте не ссылку на ваш портфель, а ссылки именно на работы подходящие по требованиям!

-Стоимость договора составляет 14.000 (сама сделка) + 3.000 (премия за качество и скорость. Т.е. принимаем без заморочек, видим уровень и старание исполнителя, укладываемся в сроки).

-БЕЗ предоплаты! Работаем " по белому", заключаем договор, который является гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. По этому преимущество будет за гражданами РФ.

-Оплата производится в рублях РФ

-Студии и агентства останутся без ответа.