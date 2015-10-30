Изменить дизайн сайта. Провести его оптимизацию.

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки149 просмотров
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Необходимо изменить дизайн сайта. Далее провести его оптимизацию для дальнейшего продвижения.

Дизайн сайта
8 лет назад
soliver
Елена 
55 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Phil900
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
20 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Приятно общаться. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С Еленой очень приятно работать и общаться. Четкая задача, постоянная связь, своевременная оплата – что еще надо для работы в удовольствие?) Мои рекомендации и самые хорошее пожелания!
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