Редизайн сайта

Отличный дизайн и очень качественная, запоминающаяся работа. Все выполнено точно и в срок - никаких проволочек Быстро и грамотно устранила все имеющиеся замечания В ряде случаев проявила дополнительную и своевременную инициативу Полностью доволен результатом. и рекомендую в качестве надежного и добросовестного исполнителя