Редизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен28 заявок252 просмотра
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Необходим ре-дизайн сайта

Простой с минимумом графики ( всего около 5 страниц + 2-3 веб формы )

Возможно потребуется логотип

Дизайн сайтаРедизайн сайта
8 лет назад
stylerr
Влад 
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ladytasha
Наталья 
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$80
5 дней
Отличный дизайн и очень качественная, запоминающаяся работа. Все выполнено точно и в срок - никаких проволочек Быстро и грамотно устранила все имеющиеся замечания В ряде случаев проявила дополнительную и своевременную инициативу Полностью доволен результатом. и рекомендую в качестве надежного и добросовестного исполнителя
Спасибо за проект. Всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую Влада, как отличного заказчика!
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