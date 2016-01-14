Дизайн сайта, тематика - Строительство/Промышленность

$180
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка112 просмотров
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Дизайн сайта 

Описание в ЛС

Дизайн сайта
8 лет назад
snv-project
Павел 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lycifer-
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$180
10 дней
Еще один плюс Тиму. Мы уже несколько проектов реализовали вместе. Очень нравится совместно работать . Впереди новые проекты. Спасибо за сотрудничество!
Павел просто отличный заказчик! Очередной раз убеждаюсь в его надёжности и понимании. Спасибо за продуктивное сотрудничество и интересные проекты. С уважением Тим.