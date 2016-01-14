Здравствуйте, необходимо помочь организовать e-mail рассылку и выполнить работу комплексно, вот что необходимо: 1. Разработать дизайн письма для рассылки. 2. Интегрировать дизайн в сервис рассылки unisender.com (сервис может быть и другим, обсудим). 2. Оказать некоторую консультацию, т.е. подсказать на ...
Дизайн сайта, тематика - Строительство/Промышленность
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Дизайн сайта
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