Необходимо сделать дизайн блока на сайт

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок194 просмотра
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Есть страница http://yms.com.ua/service/sistemy-otopleniya/

Необходимо сделать стиль для блоков "Мы обеспечиваем" "Почему важен проект" "Схема работы"

Схема работы - нужно сделать кругом а внутри что-то вроде довольный клиент.

И схемы работы нужно сделать несколько видов:

1. Такая как http://yms.com.ua/service/sistemy-otopleniya/

2.  Шаги:

- Звонок в УМС

- Заполнение тех задания для проектирования

- Утверждение стоимости и подписание договора

- Разработка проекта до 14 дней

- Готовый сертифицированный проект

3. Шаги:

- Звонок в УМС

- Выезд аварийной бригады

- Устранение неполадок

- Оплата работ

4. Шаги:

- Звонок в УМС

- Изучение объекта инженерами УМС

- Составление ТЗ и коммерческого предложения 

- Подписание договора и начало обслуживание

8 лет назад
vooovka
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$29
1 день
Все понравилось рекомендую
Приятно было иметь дело с Владимиром - хороший заказчик и просто человек, который понятно и доступно объясняет что ему надо, минимум правок, моментальная оплата. Спасибо!
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