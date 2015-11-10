Здравствуйте, сайт http://clearsite.ru/, есть основное задание:

- редизайн новой услуги(бесплатная проверка сайта на вирусы). Сейчас пишется статья, объем - примерно 1 лист A4.

Второстепенное задание:

- увеличение объема ленднинга.

Ввел недавно бесплатную проверку сайта через приложение, как работает:

- на данный момент нужно скачать файл (приложение) с моего сайта, и залить его себе на сайт, далее просто запустить его путем прямого захода;

- другой способ (пока не работает, но уже заложен и надеюсь скоро его сделаю): также скачивается приложение, заходит в админку к себе на сайт, и просто устанавливает.

Далее, вне зависимости от способа установки, на почту, которую юзер указал, приходит отчет со списком файлов, которые заражены, и рекомендации к дальнейшим действиям.