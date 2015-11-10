Нужен шаблон-открытка. [url=http://award.auto-times.ru/awards/golden-key/nomination/22/]http://award.auto-times.ru/awards/golden-key/nomination/22/[/url] Требуется сделать шаблон красивого письма с фотографиями этого конкурса и т.д. и с просьбой о голосовании за av-tool. Оплата про факту, отзыв.
Редизайн новой услуги(бесплатная проверка сайта на вирусы)
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Здравствуйте, сайт http://clearsite.ru/, есть основное задание:
- редизайн новой услуги(бесплатная проверка сайта на вирусы). Сейчас пишется статья, объем - примерно 1 лист A4.
Второстепенное задание:
- увеличение объема ленднинга.
Ввел недавно бесплатную проверку сайта через приложение, как работает:
- на данный момент нужно скачать файл (приложение) с моего сайта, и залить его себе на сайт, далее просто запустить его путем прямого захода;
- другой способ (пока не работает, но уже заложен и надеюсь скоро его сделаю): также скачивается приложение, заходит в админку к себе на сайт, и просто устанавливает.
Далее, вне зависимости от способа установки, на почту, которую юзер указал, приходит отчет со списком файлов, которые заражены, и рекомендации к дальнейшим действиям.
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