Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен40 заявок501 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание состоит из 2-х частей:

 

1. Есть 2 jpg-файла с готовым дизайном главной и внутренней страниц + подробное ТЗ с указанием всех

цветов, шрифтов, размеров блоков  + папка со всеми картинками, плашками и текстами для сайта.

 Нужно все это превратить в 2 готовых PSD-файла (главная и внутренняя страницы).

То есть придумывать ничего не нужно, надо только максимально точно скопировать дизайн из jpg-файлов в PSD.

Сайт информационный, достаточно простой и стандартный - главная страница с анонсами и внутренняя со статьей.  Дизайн без наворотов, в светлых тонах.

Хорошо выполненной работой будут считаться 2 правильно сделанных PSD-файла, визуально максимально схожие с моими jpg-файлами.   

2. Единственное, что нужно придумать и нарисовать - логотип сайта. Логотип должен вписываться в основной дизайн сайта. В jpg-файлах уже есть логотип, на основе которого можно сделать новый.

 

Сроки не горят, но желательно быстрее. В заявках указывайте сроки и примерную цену.

Исполнителя буду выбирать завтра утром.

Дизайн сайта
8 лет назад
lifeso
Олег 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
k2sper
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$40
2 дня
Понравилось сотрудничать с Сергеем. ТЗ выполнено четко, сроки соблюдены, пожелания исполнены. Рекомендую!
Отличный заказчик. Чёткое и правильное ТЗ. Всё время на связи и быстрая оплата.
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