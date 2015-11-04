Задание состоит из 2-х частей:

1. Есть 2 jpg-файла с готовым дизайном главной и внутренней страниц + подробное ТЗ с указанием всех

цветов, шрифтов, размеров блоков + папка со всеми картинками, плашками и текстами для сайта.

Нужно все это превратить в 2 готовых PSD-файла (главная и внутренняя страницы).

То есть придумывать ничего не нужно, надо только максимально точно скопировать дизайн из jpg-файлов в PSD.

Сайт информационный, достаточно простой и стандартный - главная страница с анонсами и внутренняя со статьей. Дизайн без наворотов, в светлых тонах.

Хорошо выполненной работой будут считаться 2 правильно сделанных PSD-файла, визуально максимально схожие с моими jpg-файлами.

2. Единственное, что нужно придумать и нарисовать - логотип сайта. Логотип должен вписываться в основной дизайн сайта. В jpg-файлах уже есть логотип, на основе которого можно сделать новый.

Сроки не горят, но желательно быстрее. В заявках указывайте сроки и примерную цену.

Исполнителя буду выбирать завтра утром.