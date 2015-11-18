Красивый и стильный дизайн landing page

Дизайн сайтовЗавершен46 заявок311 просмотров
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Здравствуйте, дизайнеры!

Нужно нарисовать красивый и стильный дизайн landing page. Десктоп и мобильная версия. Мобильная версия несильно будет отличаться от десктопа, меню поменяем и расположение элементов сделаем удобным в рамках разделов.

Тематика: аренда строительной техники. 

Срок: до 3 дней после утверждения фрилансера.

При успешной плодотворной взаимной работе буду предоставлять последующие проекты.

8 лет назад
max_pl
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Rey25
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$80
3 дня
Выбрал Светлану для разработки дизайна landing page, справилась с поставленной задачей на отлично! По качеству и срокам исполнения вопросов не было. Буду и в дальнейшем сотрудничать со Светланой, поэтому рекомендую и вам.
Максим показал себя, как отличный заказчик. Четкая задача, своевременная оплата без задержек, а так же постоянная обратная связь. Однозначно рекомендую и надеюсь, что еще поработаем. Спасибо!
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