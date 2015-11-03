Login Form как на гифке, чтобы можно было вставить на сайт. https://d262ilb51hltx0.cloudfront.net/max/800/1*DxtCtFcZrZu7QSMjsmzuPQ.gif
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб-студия ищет дизайнера на дизайн интернет-магазина. Настроены на продолжительное сотрудничество в случае успеха.
Только для фрилансеров из России.
Пожалуйста, напишите:
1. Вашу цену за главную и внутренние страницы
2. Ссылки на 3 лучшие интернет-магазина, сделанные по вашему дизайну (или джипеги, если нет в сети)
3. Ссылки на мобильные версии интернет-магазинов (нам важен опыт мобильной версии)
4. Из какой вы страны и города
5. Сколько вариантов вы обычно делаете в бюджет
6. Сколько по времени уйдет на разработку главной страницы (без учета наших правок)
7. Есть ли у вас ИП
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