Веб-студия ищет дизайнера на дизайн интернет-магазина. Настроены на продолжительное сотрудничество в случае успеха.

Только для фрилансеров из России.

Пожалуйста, напишите:

1. Вашу цену за главную и внутренние страницы

2. Ссылки на 3 лучшие интернет-магазина, сделанные по вашему дизайну (или джипеги, если нет в сети)

3. Ссылки на мобильные версии интернет-магазинов (нам важен опыт мобильной версии)

4. Из какой вы страны и города

5. Сколько вариантов вы обычно делаете в бюджет

6. Сколько по времени уйдет на разработку главной страницы (без учета наших правок)

7. Есть ли у вас ИП