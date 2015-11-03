Дизайн интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок214 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Веб-студия ищет дизайнера на дизайн интернет-магазина.  Настроены на продолжительное сотрудничество в случае успеха.

Только для фрилансеров из России.

Пожалуйста, напишите: 

1. Вашу цену за главную и внутренние страницы 

2. Ссылки на 3 лучшие интернет-магазина, сделанные по вашему дизайну (или джипеги, если нет в сети) 

3. Ссылки на мобильные версии интернет-магазинов (нам важен опыт мобильной версии) 

4. Из какой вы страны и города 

5. Сколько вариантов вы обычно делаете в бюджет 

6. Сколько по времени уйдет на разработку главной страницы (без учета наших правок) 

7. Есть ли у вас ИП

8 лет назад
igoryavorsky
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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