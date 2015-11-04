Дизайн страницы.

Дизайн должен быть адаптивным ко всем современным устройствам. Только оплата за готовый результат через безопасную сделку
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Есть рабочий сайт. Требуется создать дизайн внутренней страницы. От Вас стоимость и срок. Оплата по факту выполнения.
п.с. Дизайн главной для примера вышлю по запросу.
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