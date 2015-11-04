Дизайн страницы.

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок203 просмотра
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Есть рабочий сайт. Требуется создать дизайн внутренней страницы. От Вас стоимость и срок. Оплата по факту выполнения.

п.с. Дизайн главной для примера вышлю по запросу.

8 лет назад
copyrab
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
GK-design
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
3 дня
Артём идеальный исполнитель = качественная работа за адекватные деньги. Он сумел оперативно выполнить работу и внести правки в макет "налету". Проверенно, рекомендую!
С Алексеем приятно работать. Четко поставленная задача, оперативная обратная связь, своевременная оплата труда. 11 баллов из 10.
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