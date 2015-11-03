Нарисовать дизайн (сайт знакомств)

Ищу ответственного дизайнера для совместной работы с сайтом. Сайт для компании, производящей конструкции из стекла. Важно: 1. Вы ранее работали с дизайном сайтов или есть понимание отличий от дизайна в других областях 2. Вы представляете смысл адаптивных сайтов, когда ...
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Требуется бюджетно отрисовать 3 страницы сайта знакомств (тематика специфичная), а также 1 логотип.
Дизайн отрисовывается под разрешение 1140 пикселей, но надо понимать что такое адаптивный дизайн и вёрстка, т.к. сайт будет адаптивный.
Поскольку проект бюджетный, выбирать буду прежде всего из ценовых предложений и дизайнеров СРЕДНЕГО уровня.
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