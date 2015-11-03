Нарисовать дизайн (сайт знакомств)

Требуется бюджетно отрисовать 3 страницы сайта знакомств (тематика специфичная), а также 1 логотип.

Дизайн отрисовывается под разрешение 1140 пикселей, но надо понимать что такое адаптивный дизайн и вёрстка, т.к. сайт будет адаптивный.

Поскольку проект бюджетный, выбирать буду прежде всего из ценовых предложений и дизайнеров СРЕДНЕГО уровня.